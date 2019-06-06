Четверг, 6 Июня 2019 года
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Нападающий Кагарлицкий стал игроком СКА

Спорт

Соглашение рассчитано на три года

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 12:20 — REGNUM  Санкт-петербургский СКА подписал контракт с форвардом сборной России Дмитрием Кагарлицким. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на три года и будет действовать до окончания сезона 2021/22.

В сезоне 2018/19 Кагарлицкий выступал за московское «Динамо». В регулярном чемпионате он сыграл в 61 матче, забросил 24 шайбы и отдал 37 результативных передач, став лучшим снайпером команды.

В плей-офф КХЛ Кагарлицкий сыграл в 11 играх и набрал 7 (2+5) очков.

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