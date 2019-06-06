Сушинский может покинуть пост президента «Авангарда»

Омск, , 10:57 — REGNUM Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский может покинуть клуб. Об этом сообщает «Р-спорт».

Руководство «Авангарда» рассматривает вариант, при котором Сушинский не продолжит работу в клубе. Вместе с ним из клуба может уйти директор по хоккейным операциям Евгений Хацей.

Отмечается, что соглашения Сушинского и Хацея с клубом истекли. При этом, по словам Сушинского, новые соглашения уже подписаны, они были автоматически продлены в результате выполнения условий по результату в сезоне 2018/19.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Авангард» дошёл до финала Кубка Гагарина, в котором проиграл серию ЦСКА в четырёх матчах — 0:4. При этом клуб выступал в подмосковной Балашихе из-за проблем с ареной в Омске.

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