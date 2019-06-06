Главным тренером «Рубина» может стать Роман Шаронов

Казань, , 10:28 — REGNUM Главным тренером казанского «Рубина» может стать наставник молодёжной команды клуба Роман Шаронов. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, в тренерский штаб клуба тренер вратарей Сергей Козко, специалист по физподготовке Хавьер Сальсес, а также Олег Кузьмин, отвечающий за стандартные положения.

Отмечается, что существует вариант, при котором Шаронов станет и.о. главного тренера. Если команда под его руководством удачно выступит на старте нового сезона, то ему будет предложен полноценный контракт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с должности главного тренера «Рубина» ушёл Курбан Бердыев.