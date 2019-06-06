Четверг, 6 Июня 2019 года
10:23:49 МСК

Буффон не планирует завершать карьеру

Спорт

После объявления об уходе из ПСЖ ему поступило много предложений

Париж, 6 июня 2019, 10:23 — REGNUM  Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон не планирует завершать спортивную карьеру. Об этом заявил агент игрока Сильвано Мартина, сообщает Cittaceleste.

«Джиджи не перестанет играть. Он не собирается завершать карьеру», — сказал Мартина.

Он добавил, что Буффон возьмёт паузу на пару дней, чтобы подумать о том, что делать дальше. После объявления об уходе из ПСЖ ему поступило много предложений, однако Буффон ещё не принял решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Буффон покинул ПСЖ, его контракт с клубом не был продлён.

Читайте также: Джанлуиджи Буффон ушёл из ПСЖ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить