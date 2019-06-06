Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Бразилиа, , 09:47 — REGNUM Травму нападающего Неймара подтвердили врачи сборной Бразилии. Об этом сообщается на сайте бразильской конфедерации футбола.

Отмечается, что Неймар получил разрыв связок правого голеностопа. Травма оказалась настолько серьёзной, что нападающему придётся пропустить Кубок Америки, который состоится с 15 июня по 7 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Неймар получил травму во время товарищеского матча с Катаром. Спортсмен ушёл с поля на костылях.

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