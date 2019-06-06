Четверг, 6 Июня 2019 года
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Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Спорт

Врачи подтвердили травму Неймара

Бразилиа, 6 июня 2019, 09:47 — REGNUM  Травму нападающего Неймара подтвердили врачи сборной Бразилии. Об этом сообщается на сайте бразильской конфедерации футбола.

Отмечается, что Неймар получил разрыв связок правого голеностопа. Травма оказалась настолько серьёзной, что нападающему придётся пропустить Кубок Америки, который состоится с 15 июня по 7 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Неймар получил травму во время товарищеского матча с Катаром. Спортсмен ушёл с поля на костылях.

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