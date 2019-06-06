В Новой Москве построят филиал школы «Самбо-70»

Москва, , 09:44 — REGNUM В Новой Москве в жилом комплекс в поселении Сосенское построят филиал общеобразовательной школы «Самбо-70», сообщили в Стройкомплексе.

Здание школы Х-образной формы на 1125 мест возведут вблизи деревни Столбово. В спортивной школе будет 44 класса.

В филиале «Самбо-70» разместятся 16 универсальных учебных кабинетов, два бассейна, библитека, две игровые комнаты для группы продленного дня. Кормить школьников будут в школьной столовой на 490 мест.

На территории школы установят КПП со средствами передачи тревожного сигнала в экстренные службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента РФ Владимира Путина, популярность самбо в России растёт.

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