Четверг, 6 Июня 2019 года
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Вратарь Лунин уехал из молодёжной сборной Украины во время ЧМ-2019

Спорт

Лунин был вызван в основную сборную Украины на матчи отбора Евро-2020

Киев, 6 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин покинул расположение молодёжной сборной Украины, которая выступает на чемпионате мира (среди игроков до 20 лет). Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Лунин был вызван в основную сборную Украины, в составе которой и будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы —2020 против команд Сербии и Люксембурга.

Добавим, Лунин был основным вратарём сборной Украины U20. На его счету отражённый пенальти в матче последнего тура группового раунда с Нигерией (1:1).

Напомним, на чемпионате мира (среди игроков до 20 лет) проходит в Польше с 23 мая по 15 июня. Сборная Украины дошла до четвертьфинала, в котором сыграет с командой Колумбии.

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