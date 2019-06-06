Вратарь Лунин уехал из молодёжной сборной Украины во время ЧМ-2019

Киев, , 09:26 — REGNUM Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин покинул расположение молодёжной сборной Украины, которая выступает на чемпионате мира (среди игроков до 20 лет). Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Лунин был вызван в основную сборную Украины, в составе которой и будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы —2020 против команд Сербии и Люксембурга.

Добавим, Лунин был основным вратарём сборной Украины U20. На его счету отражённый пенальти в матче последнего тура группового раунда с Нигерией (1:1).

Напомним, на чемпионате мира (среди игроков до 20 лет) проходит в Польше с 23 мая по 15 июня. Сборная Украины дошла до четвертьфинала, в котором сыграет с командой Колумбии.

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