WTA признала Бертенс лучшей теннисисткой мая

Париж, , 09:12 — REGNUM Голландская теннисистка Кики Бертенс, являющаяся четвёртой ракеткой мира, признана лучшей теннисисткой мая. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Бертенс выиграла голосование, которое проводится WTA. Второй стала румынская теннисистка Симона Халеп. Замкнула тройку представительница Чехии Каролина Плишкова.

Отметим, что в мае Бертенс выиграла турнир в Мадриде, одержав победу в финале над Симоной Халеп — 6:4, 6:4.

Добавим, что в 2019 году лучшими теннисистками месяца признавались разные спортсменки. В январе — японка Наоми Осака, в феврале — швейцарка Белинда Бенчич, в марте — австралийка Эшли Барти, в апреле — чешка Петра Квитова.

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