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ПСЖ может купить Наваса у «Реала» на замену Буффону

Спорт

ПСЖ рассматривает вариант с приобретением Наваса

ПСЖ может купить Наваса у «Реала» на замену Буффону
Цитата из мф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Париж, 6 июня 2019, 08:55 — REGNUM  Французский ПСЖ рассматривает вариант с приобретением вратаря мадридского «Реала» Кейлора Наваса. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Навас может перейти в ПСЖ на замену Джанлуиджи Буффону, который покинул команду.

Напомним, Буффон покинул ПСЖ спустя год после перехода. Стороны имели возможность продлить контракт ещё на сезон, но этого не произошло.

Добавим, что Навас играет за «Реал» с 2014 года. С сезона 2018/19 он занимает место в воротах поочередно с бельгийским голкипером Тибо Куртуа.

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