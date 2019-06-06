Четверг, 6 Июня 2019 года
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В Африке переиграют финал Лиги чемпионов из-за ошибки VAR

Спорт

Признанный ранее победителем «Эсперанс» вернёт кубок и медали

Тунис, 6 июня 2019, 08:28 — REGNUM  Финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран из-за ошибки в системе видеоповторов VAR. Об этом сообщается на странице Африканской конфедерации футбола в Twitter.

Отмечается, что матч между тунисским «Эсперансом» и марокканской «Видад Касабланкой» пройдёт на нейтральном поле. При этом признанный ранее победителем «Эсперанс» вернёт кубок и медали.

Первый матч финала прошёл в Марокко и завершился вничью — 1:1. В ответной игре в Тунисе «Эсперанс» вёл в счёте 1:0 до 59-й минуты, когда гости отыгрались.

Футболисты «Видад Касабланки» потребовали посмотреть эпизод с помощью VAR, однако судья не смог этого сделать из-за технической неисправности.

В результате марокканский клуб отказался продолжать матч, а спустя полтора часа судья дал финальный свисток, зафиксировав победу «Эсперанса».

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Футбол
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