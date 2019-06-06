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ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Саного

Спорт

ЦСКА заинтересован в услугах 26-летнего нападающего

Москва, 6 июня 2019, 08:18 — REGNUM  Московский ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Яя Саного. Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, ЦСКА заинтересован в услугах 26-летнего нападающего. По словам агента игрока, ситуация с возможным трансфером будет обсуждена с руководством «Тулузы».

В минувшем сезоне Саного сыграл 23 матча за клуб, в которых забил три гола. Его контракт с «Тулузой» рассчитан до лета 2020 года.

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