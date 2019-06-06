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Джанлуиджи Буффон ушёл из ПСЖ

Спорт

Контракт голкипера с клубом не был продлён

Джанлуиджи Буффон ушёл из ПСЖ
Paulblank
Джанлуиджи Буффон

Париж, 6 июня 2019, 07:58 — REGNUM  Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский ПСЖ. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнёр по команде. Прощай и спасибо за всё», — говорится в сообщении.

Напомним, Буффон перешёл в ПСЖ летом 2018 года из «Ювентуса» на правах свободного агента. Его контракт был рассчитан на год, но мог быть продлён ещё на сезон.

В минувшем сезоне Буффон сыграл 25 матчей, в которых пропустил 25 голов. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции.

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