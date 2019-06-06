ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финала Единой лиги

Москва, 6 июня 2019, 07:49 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над «Химками» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 106:85.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 30 очков. В составе ЦСКА наибольшую результативность показал защитник Нандо де Коло, набравший 19 очков.
Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч состоится 7 июня.
ЦСКА (Москва) — «Химки» (Химки) — 106:85 (26:16, 27:19, 29:32, 24:18).
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