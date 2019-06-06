«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в третьем матче финала НБА

Окленд, США, 6 июня 2019, 07:33 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 123:109.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, набравший 47 очков. В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, набравший 30 очков.
Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч состоится 8 июня.
«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) —109:123 (29:36, 23:24, 31:36, 26:27).
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