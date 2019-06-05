Фонсека близок к тому, чтобы стать главным тренером «Ромы»

Рим, , 15:53 — REGNUM Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить «Рому». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что представители «Ромы» договорились о заключении трёхлетнего контракта с 46-летним португальским специалистом.

Напомним, Фонсека возглавляет «Шахтёр» с 2016 года. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат Украины, а также Кубок Украины.

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