Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Казань, , 15:48 — REGNUM Курбан Бердыев покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Об этом 5 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что такое решение Бердыев принял по итогам встречи с руководством клуба.

«От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба», — говорится в сообщении.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019 год. Под его руководством команды дважды становилась чемпионом России (2008, 2009), выигрывала Кубок России (2011/2012), два раза — Суперкубок России (2010, 2012).

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