Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Москва, , 15:40 — REGNUM Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 5 июня сообщает «Чемпионат».

Черышев получил дисквалификацию за вмешательство в деятельность судейской бригады во время стыкового матча между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». В этой игре он был удалён.

Отмечается, что в действиях Черышева не было оскорблений, поэтому он дисквалифицирован на один матч.

Напомним, в ответном стыковом матче «Нижний Новгород» победил со счётом 1:0, однако по сумме двух встреч «Крылья Советов» сохранили место в премьер-лиге.

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