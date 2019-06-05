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Эриксен заявил, что хотел бы уйти из «Тоттенхэма»

Спорт

Летом будет ясность, где он может продолжить карьеру

Лондон, 5 июня 2019, 15:30 — REGNUM  Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен заявил, что хотел бы сменить команду. Об этом сообщает Ekstra Bladet.

«В настоящее время я на том этапе карьеры, когда хочу попробовать что-нибудь новое», — сказал Эриксен.

Он добавил, что летом будет ясность, где он может продолжить карьеру. Ранее сообщалось, что им интересуется мадридский «Реал».

Отметим, что в прошедшем сезоне датский хавбек сыграл 35 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: хавбек «Тоттенхэма» Эриксен согласовал условия контракта с «Реалом»

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