«Бавария» объявила об уходе Хамеса Родригеса

Мюнхен, Германия, , 15:25 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» объявила об уходе полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом сообщается на сайте клуба.

Хамес выступал за «Баварию» на протяжении двух сезонов, с 2017 года. Тогда мюнхенский клуб арендовал колумбийского хавбека у «Реала».

При этом по завершении нынешнего сезона у «Баварии» было право выкупить футболиста за €42 млн, однако игрок попросил руководство клуба не делать этого. В клубе пошли ему навстречу, и теперь Родригес вернётся в «Реал».

Всего Хамес сыграл за «Баварию» 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 20 результативных передач.

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