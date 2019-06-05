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Футболистов сборной Франции наградили орденом Почётного легиона

Спорт

За победу на чемпионате мира по футболу в 2018 году

Париж, 5 июня 2019, 15:07 — REGNUM  Футболисты и тренеры сборной Франции по футболу награждены орденами Почётного легиона за победу на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Церемония вручения наград прошла 4 июня. Футболистов наградил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, сборная Франции чемпионат мира, который проходил в 2018 году в России. В финале команда победила сборную Хорватии со счётом 4:2.

https://twitter.com/FrenchTeam/status/1135942280915824640

Добавим, что орден Почётного легиона был учреждён Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Во Франции эта награда является высшим знаком отличия и официального признания особых заслуг.

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Футбол
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