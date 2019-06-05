Сан-Паулу, Бразилия, , 14:35 — REGNUM Нападающий сборной Бразилии Неймар может пропустить Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает AS.

«Думаю, Неймар может попросить нас о том, чтобы не участвовать в турнире», — сказал вице-президент Конфедерации футбола Бразилии Франциско Новелитто.

По его словам, у Неймара сейчас нет психологической готовности играть, а также отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, ранее Неймар был обвинён в изнасиловании. Женщина, имя которой не разглашается, сообщила, что познакомилась с футболистом в одной из соцсетей, после чего встретилась с ним в одном из отелей Парижа.

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