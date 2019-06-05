Ярославский «Локомотив» представил новый тренерский штаб

Ярославль, , 14:30 — REGNUM Наставник ярославского МХК «Локо» Дмитрий Красоткин войдет в тренерский штаб основной команды «Локомотив» в качестве ассистента главного тренера. Он станет одним из пяти помощников Крейга Мактавиша. Вместе с «молодежкой» Красоткин трижды выигрывал главный трофей Молодежной хоккейной лиги — Кубок Харламова, в основной команде он также будет отвечать за подготовку молодежи.

Еще одним ассистентом главного тренера «Локомотива» станет Майк Пелино. Этот канадский специалист хорошо известен в России. Он работал помощником главного тренера в магнитогорском «Металлурге» и омском «Авангарде». В «Локомотив» возвращается тренер по физподготовке Ларс-Йоран Альквист, тренером вратарей остался Яакко Валкама.

Также в тренерский штаб войдет Вячеслав Уваев. В 90е годы он выступал за ярославского «Торпедо» в качестве игрока, был наставником в ХК «Рязань», в последнее время работал ассистентом главного тренера подмосковного «Витязя».

Как ранее сообщал ИА REGNUM главным тренером ХК «Локомотив» 16 мая назначен канадец Крейг Мактавиш. Контракт с ним подписан на два года.

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