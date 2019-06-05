«Мордовия» прошла процедуру лицензирования для участия в ФНЛ

Саранск, , 14:09 — REGNUM Футбольный клуб «Мордовия» получил лицензию на участие в Футбольной Национальной Лиге (ФНЛ) в сезоне 2019/2020. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что саранский клуб не получил лицензию при первой подаче документов, поскольку не были выполнены все необходимые требования.

После этого клуб подал апелляционную жалобу, которая была удовлетворена. В итоге «Мордовия» прошла процедуру лицензирования.

Отметим, что в минувшем сезоне «Мордовия» финишировала на 12-м месте в ФНЛ, набрав 47 очков. Новый сезон начнётся 7 июля.

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