Сборная России тренируется в полном составе перед матчами отбора Евро-2020

Москва, , 13:57 — REGNUM Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчами отбора на чемпионата Европы 2020 года. Об этом 5 июня сообщает «Р-спорт».

Команда начала занятие с разминки в тренажёрном зале, после чего тренировка продолжилась на поле. Вратари отправились заниматься отдельно, а главный тренер Станислав Черчесов в центре поля провёл собрание с игроками и штабом.

Отметим, что ранее расположение сборной России покинули защитник Владислав Игнатьев и полузащитник Юрий Газинский.

Напомним, сборная России проведёт два отборочных матча чемпионата Европы 2020 года со сборными Сан-Марино и Кипра, которые пройдут 8 и 11 июня.

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