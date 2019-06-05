Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Париж, , 13:42 — REGNUM На пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) переизбран Джанни Инфантино. Об этом 5 июня сообщается на сайте организации.

Инфантино переизбран главой ФИФА на новый четырёхлетний срок. Решение об этом было принято на конгрессе организации, который проходит в Париже.

Отметим, что Инфантино был единственным кандидатом на пост главы ФИФА. Выборы проходили на безальтернативной основе.

Напомним. Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. В этой должности он сменил Йозефа Блаттера.

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