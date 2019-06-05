Стадион тульского ФК «Асенал» готовят к Лиге Европы

Тула, , 13:29 — REGNUM Центральный стадион Тулы получил разрешение на проведение игр Лиги Европы. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, говорилось 4 июня на встрече губернатора Алексея Дюмина на встрече с руководителями ФК «Арсенал».

Губернатор сообщил, что на стадионе уже побывали представители УЕФА, которые дали разрешение на проведение в Туле игра в рамках Лиги Европы. Однако был высказан ряд замечаний, которые следует устранить в ближайшее время. Гендиректор ФК «Арсенал» Дмитрий Балашов уточнил, что речь идет о допуске стадиона к проведению квалификационных матчей. В случае, если «Арсеналу» удастся пройти в групповой этап Лиги Европы, требования будут уже другими.

В числе актуальных проблем гендиректор клуба назвал отсутствие освещения в зоне подъезда команд — этот вопрос решается с мэрией Тулы, а также проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона. Кроме того, на стадионе необходимо установить навигацию на двух языках. В косметическом ремонте нуждаются подтрибунные помещения и входные зоны. Работы уже ведутся — их необходимо закончить до 30 июня.

«Важно, чтобы стадион «Арсенал» соответствовал всем нормам и показателям УЕФА, был готов к проведению матчей международного уровня», — сказал Алексей Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая тульский футбольный клуб «Арсенал» впервые в своей истории вышел в Еврокубки: клубу предстоит сыграть в Лиге Европы, пока — во втором квалификационном раунде.

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