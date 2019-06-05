Инфантино поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018

Париж, , 13:28 — REGNUM Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом он заявил в ходе заседания проходящего в Париже конгресса ФИФА.

«В прошлом году в России был лучший в истории чемпионат мира. Мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (по-русски — прим. ИА REGNUM ) за потрясающую организацию чемпионата мира», — сказал Инфантино.

Он добавил, что перед мундиалем были разговоры о том, что это страна насилия и бюрократии, но все получилось иначе.

«Там царил настоящий праздник, потому что чемпионат мира объединяет мир», — добавил глава ФИФА.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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