Турин, Италия, , 13:03 — REGNUM Туринский «Ювентус» согласовал условия контракта с полузащитником «Фиорентины» Федерико Кьезой. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что «Ювентус» предложил игроку пятилетний контракт. При этом для завершения трансфера «старой синьоре» нужно будет договориться с «Фиорентиной».

Добавим, что 21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В прошлом сезоне он сыграл в 37 матчах Серии А, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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