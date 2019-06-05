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«Ювентус» согласовал условия контракта с полузащитником «Фиорентины»

Спорт

«Ювентус» предложил Кьезе пятилетний контракт

Турин, Италия, 5 июня 2019, 13:03 — REGNUM  Туринский «Ювентус» согласовал условия контракта с полузащитником «Фиорентины» Федерико Кьезой. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что «Ювентус» предложил игроку пятилетний контракт. При этом для завершения трансфера «старой синьоре» нужно будет договориться с «Фиорентиной».

Добавим, что 21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В прошлом сезоне он сыграл в 37 матчах Серии А, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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