На Украине во время матча жестоко избили футбольного арбитра

Ужгород, Украина, , 12:58 — REGNUM На Украине жестоко избили футбольного арбитра во время матча чемпионата Закарпатской области. Об этом 5 июня сообщает «Чемпионат».

Во время матча «Карпаты» (Дубовое) — «Поляна» на поле выбежали фанаты, которые напали на арбитра Валерия Шкуру. Они повалили судью на землю и избивали ногами.

Отмечается, что среди причастных к избиению судьи был бывший главный тренер «Карпат».

Добавим, что на Украине периодически случаются нападения на футбольных арбитров. Так, после матча 21-го тура второй украинской лиги между винницкой «Нивой» и житомирским «Полесьем» фанаты выбежали на поле после финального свистка и избили главного арбитра Дениса Резникова.