«Атлетико» рассматривает вариант покупки Санчеса у «Манчестер Юнайтед»

Мадрид, , 11:49 — REGNUM Мадридский «Атлетико» рассматривает вариант покупки нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, «Атлетико» рассматривает Санчеса в качестве замены французскому форварду Антуану Гризманну, который в летнее межсезонье, скорее всего, покинет клуб.

Отмечается, что представители «Атлетико» провели предварительные переговоры с агентом чилийского нападающего.

В минувшем сезоне Санчес сыграл в 20 матчах чемпионата Англии, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

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