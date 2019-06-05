Масштабные автогонки пройдут в Липецкой области

Задонск, Липецкая область, , 11:38 — REGNUM Лучшие автомобилисты Липецка и Черноземья будут соревноваться на территории автотуристского кластера «Задонщина» 8−9 июня на втором этапе Открытого чемпионата Липецкой области по автомобильному кроссу. В соревнованиях будут участвовать спортсмены из Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Рязанской, Курской, Белгородской и Московской областей.

Чемпионат пройдет в пяти зачётных классах спортивных автомобилей: Д2Н — переднеприводные автомобили с объемом двигателя до 1600 куб. см, Д2-Классика — автомобили с приводом на заднюю ось и мотором до 1600 куб. см, Д3-Спринт — специальные кроссовые автомобили Багги с мотором до 1400 куб. см. Юниоры стартуют на автомобилях «Ока» с моторами до 750 куб. см. Самые молодые участники соревнований в возрасте до 12 лет выйдут на старт в классе Д3-Мини.

Соревнования продлятся два дня. 8 июня состоятся предстартовые проверки пилотов и техники, а также тренировочные и хронометрируемые заезды. Основные заезды стартуют 9 июня в 11:00. Оценивать участников состязаний будут судьи первой категорий из Липецка, Рязани и Тамбова. В числе организаторов соревнований — областное управление физической культуры и спорта, культуры и туризма.

«Нужно проводить больше мероприятий подобного рода, такая задача уже поставлена. Люди отдыхают, веселятся и получают положительные эмоции и впечатления», — заявил врио главы областной администрации Игорь Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по инициативе Артамонова 26 мая в Липецке состоялся первый полумарафон, в котором приняли участие более двух тысяч человек из 45 городов. Спортивное событие подобного масштаба прошло в областном центре впервые.

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