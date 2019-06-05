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Трансфер Головина в «Монако» назван самым провальным в Европе

Спорт

По мнению издания Goal, Головин совсем не справился во Франции

Монако, 5 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Самым провальным трансфером в европейском футболе за последние 12 месяцев назван переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Такую оценку дал известный интернет-портал Goal.

Отмечается, что Головин хорошо проявил себя на чемпионате мира, поэтому к нему проявляли интерес европейские гранды, включая «Челси» и «Ювентус».

Однако, по мнению издания, Головин совсем не справился во Франции, а его переход за €30 млн оказался неудачным для обеих сторон.

«Есть основания думать, что это был самый крупный трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев», — пишет Goal.

Напомним, Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. «Монако» провёл провальный сезон, заняв 17-е место в чемпионате Франции.

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