Ливерпуль, Великобритания, , 10:57 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как отметил победу в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sportbild.

По его словам, празднование прошло отлично. «Вечеринка была прекрасной», — сказал Клопп.

«Я стоял в углу и пил пиво, общался с друзьями и семьёй, а потом просто лёг спать», — добавил наставник команды.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

Читайте также: «Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом