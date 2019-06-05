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Клопп рассказал, как отметил победу в Лиге чемпионов

Спорт

«Стоял в углу и пил пиво»

Ливерпуль, Великобритания, 5 июня 2019, 10:57 — REGNUM  Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как отметил победу в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sportbild.

По его словам, празднование прошло отлично. «Вечеринка была прекрасной», — сказал Клопп.

«Я стоял в углу и пил пиво, общался с друзьями и семьёй, а потом просто лёг спать», — добавил наставник команды.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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