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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Лукаку может перейти в «Наполи»

Спорт

«Наполи» готов предложить Лукаку контракт с зарплатой €10 млн в год

Неаполь, Италия, 5 июня 2019, 10:51 — REGNUM  Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может перейти в «Наполи». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, «Наполи» может предложить форварду контракт с зарплатой €10 млн в год. Этим предложением в неаполитанском клубе намерены сорвать сделку между Лукаку и «Интером», предложившем игроку пятилетний контракт с зарплатой €7,5 млн в год.

Отметим, что контракт Лукаку с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. В сезоне 2018/19 Лукаку сыграл в 45 матчах, которых записал на свой счёт 15 голов и четыре результативные передачи.

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