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В США закрыли дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Спорт

В суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела

Лас-Вегас, США, 5 июня 2019, 10:10 — REGNUM  В отношении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прекращено дело изнасиловании. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что судебное разбирательство закрыто. В суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела. Пока остается неизвестным, было ли это сделано по взаимному согласию сторон или по ходатайству истца.

Напомним, в 2018 году Роналду был обвинён в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы было в 2009 году.

Сначала Майорга подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $375 тыс. В октябре 2018 года расследование по делу было возобновлено.

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