В Португалии пройдёт финальный турнир Лиги наций

Порту, Португалия, , 09:46 — REGNUM Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня. В турнире примут участие четыре сборные — Португалии, Швейцарии, Англии и Нидерландов.

Полуфинальные игр турнира состоятся в городах Порту и Гимарайнш 5 и 6 июня. Финал и матчи за третье место пройдут 9 июня.

Участники турнира были определены по итогам матчей, прошедших с 6 сентября по 20 ноября 2018 года. Сборная Португалии обошла в своей группе команды Италии и Польши, швейцарцы превзошли Бельгию и Исландию, англичане оказались сильнее соперников из Испании и Хорватии, а голландцы опередили Францию и Германию.

Напомним, Лига наций является новым турниром УЕФА, её проведение было утверждено в октябре 2017 года. В сезоне 2018/19 проходит первый розыгрыш турнира, по результатам которого будет разыграно четыре путёвки на чемпионат Европы 2020 года.

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