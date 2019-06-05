«Гранада» вернулась в высший дивизион чемпионата Испании

Гранада, Испания, , 09:08 — REGNUM Футбольный клуб «Гранада» вернулась в высший дивизион испанского футбола. По итогам сезона 2018/19 в Лиге 2 команда заняла второе место.

За один тур до окончания первенства в активе «Гранады» 76 очков. Команда уже гарантировала себе второе место и участие в Лиге 1 на следующий сезон.

Ранее победу в Лиге 2 прямую путёвку в Примеру завоевала «Осасуна», набравшая 84 очка.

Добавим, что в последний раз «Гранада» выступала в Примере в сезоне 2016/17.

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