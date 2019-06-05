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Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

Спорт

Дацюк близок к подписанию контракта с «Автомобилистом»

Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»
Олег Шамро. Хоккей. Острый момент. 1969

Екатеринбург, 5 июня 2019, 08:56 — REGNUM  Нападающий Павел Дацюк может продолжить карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Об этом сообщает Detroit Free Press.

Отмечается, что, по словам агента хоккеиста Дэна Мильштейна, Дацюк близок к подписанию контракта с «Автомобилистом». Также не исключается вариант с возвращением Дацюка в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Напомним, Дацюк выступал за СКА с 2016 по 2018 год. В составе клуба 40-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая Дацюк объявил об уходе из СКА.

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