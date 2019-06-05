Среда, 5 Июня 2019 года
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«Лион» опроверг информацию о переходе Менди в «Реал»

Спорт

Ранее сообщалось, что Менди прошёл медобследование для «Реала»

Лион, Франция, 5 июня 2019, 08:49 — REGNUM  Французский «Лион» опроверг информацию о том, что защитник Ферлан Менди переходит в мадридский «Реал». Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Менди прошёл медобследование для «Реала», после чего должен подписать контракт с «королевским клубом».

Отметим, что 23-летний защитник является воспитанником «Гавра». Летом 2017 года он перешёл в «Лион» за €5 млн. В сезоне 2018/19 Менди сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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