«Лион» опроверг информацию о переходе Менди в «Реал»

Лион, Франция, , 08:49 — REGNUM Французский «Лион» опроверг информацию о том, что защитник Ферлан Менди переходит в мадридский «Реал». Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Менди прошёл медобследование для «Реала», после чего должен подписать контракт с «королевским клубом».

Отметим, что 23-летний защитник является воспитанником «Гавра». Летом 2017 года он перешёл в «Лион» за €5 млн. В сезоне 2018/19 Менди сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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