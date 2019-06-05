Бекао может перейти из ЦСКА в «Удинезе»

Москва, , 08:35 — REGNUM Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао может перейти в итальянский «Удинезе» в летнее межсезонье. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что стороны согласовали детали контракта. Подробности соглашения не разглашаются.

Напомним, летом 2018 года Бекао перешёл в ЦСКА из бразильского клуба «Баия» на правах аренды. В сезоне 2018/19 он сыграл в 28 матчах чемпионата России.

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