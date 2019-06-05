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Вондроушова вышла в полуфинал Roland Garros, обыграв Мартич

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 7:5

Париж, 5 июня 2019, 08:02 — REGNUM  Чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу над представительницей Хорватии Петрой Мартич в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 1 минуту, завершилась со счётом 7:6 (7:1), 7:5.

Вондроушова два раза подала навылет, допустив три двойных ошибки, и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и четыре брейка.

В полуфинале турнира Вондроушова сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.

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