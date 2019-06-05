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Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Roland Garros

Спорт

Надаль обыграл Нисикори со счётом 6:1, 6:1, 6:3

Париж, 5 июня 2019, 07:49 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Японии Кеем Нисикори в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:3.

Надаль три раза подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В полуфинале турнира Надаль со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

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