Легкоатлетка из ЮАР Семеня получила право на участие в соревнованиях — СМИ

Кейптаун, , 07:39 — REGNUM Южноафриканской спортсменке Кастер Семеня было разрешено участвовать в соревнованиях без применения препаратов, снижающих уровень тестостерона, на время рассмотрения ее апелляции Федеральным судом Швейцарии, передает CNN Africa.

Согласно пресс-релизу, Федеральный суд Швейцарии постановил, что на время рассмотрения апелляции Семеня может участвовать в беге на любые дистанции без применения гормональных препаратов.

«Я благодарна швейцарским судьям за их вердикт», — написала спортсменка в социальной сети Twitter.

«Я надеюсь, что и после апелляции я снова смогу соревноваться без ограничений», — добавила Семеня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее олимпийская чемпионка в беге на дистанцию 800 метров Кастер Семеня подала апелляцию после проигрыша в деле против Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Она намерена опротестовать введение IAAF правил об ограничении уровня тестостерона в крови легкоатлеток.

Ранее в мае Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу IAAF и санкционировал введение новых правил. IAAF предписала Семене и всем другим легкоатлеткам с различиями в половом развитии принимать гормональные препараты для снижения уровня тестостерона для участия в беге на дистанции от 400 метров до 1,5 километров или выбирать другие дистанции.

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