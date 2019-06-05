Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Москва, , 07:30 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что договор рассчитан на несколько боев. Детали контракта не раскрываются, однако в нем говорится о возможном поединке с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот решит возобновить карьеру.

Ранее сообщалось, что 7 сентября Нурмагомедов проведёт поединок против американца Дастина Порье.

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