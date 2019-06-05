UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Порье

Москва, 5 июня 2019, 07:22 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок против американца Дастина Порье 7 сентября. Об этом сообщается на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
UFC подтвердил, что бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. В октябре 2018 года он победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвёртом раунде.
Порье в последнем бою 14 апреля победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей и завоевал временный пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
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