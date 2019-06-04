Экс-защитник сборной Англии Эшли Коул покинет «Дерби Каунти»

Дерби, Великобритания, , 16:01 — REGNUM Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул покинет «Дерби Каунти». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб, главным тренером которого является Фрэнк Лэмпард, не стал продлевать соглашение с Коулом. Таким образом, Коул покинет команду, за которую провёл всего полгода.

Добавим, что Лэмпард и Коул вместе играли как в «Челси» и сборной Англии. 31 мая 2018 года Лэмпард был назначен главным тренером «Дерби Каунти».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Дерби Каунти» играл в финале плей-офф за путёвку в премьер-лигу, но уступил «Астон Вилле» со счётом 1:2. Таким образом, клуб проведёт следующий сезон в Чемпионшипе.

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