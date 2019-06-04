«Ливерпуль» предложил Ориги продлить контракт

Ливерпуль, Великобритания, , 15:42 — REGNUM «Ливерпуль» предложил нападающему Дивоку Ориги продлить контракт. Об этом сообщает The Mirror.

«На моём столе лежит предложение о новом контракте», — приводит издание слова Ориги.

Футболист отметил, что после матчей национальных сборных будет ясность относительно продления соглашения.

Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой футболиста во второй половине сезона.

В минувшем сезоне Ориги сыграл в 12 матчей премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов, причем в полуфинале оформил дубль в матче против «Барселоны», а в финале отличился против «Тоттенхэма».

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