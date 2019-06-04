Нападающий «Айнтрахта» Йович перешёл в «Реал»

Мадрид, , 15:19 — REGNUM Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович перешёл в мадридский «Реал». Об этом сообщается на сайте «королевского клуба».

Отмечается, что сербский футболист подписал соглашение с «Реалом», рассчитанное до лета 2025 года.

Напомним, с 2017 года выступал за «Айнтрахт» на правах аренды. В его активе 32 матча за клуб, в которых он забил 17 голов и отдал пять голевых передач. В составе «Айнтрахта» он выиграл Кубок Германии в сезоне 2017/18.

Читайте ранее в этом сюжете: «Айнтрахт» выкупил у «Бенфики» права на нападающего Йовича