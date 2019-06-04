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«Валенсия» установила памятник преданному болельщику на трибуне стадиона

Спорт

Апарисио не пропускал ни одного домашнего матча и ходил на игры, даже когда ослеп

Валенсия, Испания, 4 июня 2019, 15:01 — REGNUM  «Валенсия» установила памятник болельщику Висенте Наварро Апарисио на домашнем стадионе «Месталья». Об этом сообщает Match of the Day.

Болельщик не пропускал ни одного домашнего матча своей команды, а два года назад он умер. При этом даже когда в возрасте 54 лет он ослеп, то всё равно покупал сезонный абонемент и ходил на игры команды вместе со своим сыном.

После смерти Апарисио в «Валенсии» решили поставить ему памятник прямо на трибуне, на том месте, где он обычно сидел — 164-е место в 15-м ряду центральной трибуны.

https://twitter.com/BBCMOTD/status/1135669709611909120

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