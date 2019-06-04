Десять футболистов ушли из «Енисея» после завершения сезона

Красноярск, , 14:44 — REGNUM Сразу десять футболистов покинули красноярский «Енисей» по окончании сезона 2018/19. Об этом сообщается на сайте клуба.

Из команды ушли вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитники Бабакар Сарр и Дмитрий Ятченко.

Кроме того, клуб покинули полузащитники Михаил Костюков, Фегор Огуде, Дмитрий Торбинский, Павел Комолов и Арсен Хубулов, а также нападающий Александр Кутьин.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Енисей» впервые в своей истории играл в премьер-лиге. Команда финишировала на 16-м месте в турнирной таблице и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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